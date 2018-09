In pellegrinaggio a cavallo sul tratturo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 SET - In pellegrinaggio a cavallo, dal Molise a San Giovanni Rotondo (Foggia), in un mix di religione, riscoperta, valorizzazione dei tratturi e della transumanza, di recente candidata a patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Per il 25/o anno consecutivo lo hanno effettuato i 'Cavalieri del Tratturo' guidati da Bonifacio Di Iusto, presidente dell'associazione "I Cavalieri del Tratturo", imprenditore agricolo ed agrituristico socio di Coldiretti Molise. Ad aprire il corteo, la statua di San Pio che i pellegrini hanno portato su un carro attraversando il tratturo che dal Molise porta in Puglia. Un'iniziativa unica cui Coldiretti Molise ha rivolto un plauso "intravvedendo un formidabile volano di sviluppo turistico del territorio molisano, ancora incontaminato e integro nelle sue ricchezze socio-culturali ed enogastronomiche". "L'auspicio adesso - ha detto il direttore regionale della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese - è che questa bellissima tradizione possa proseguire con un sempre maggiore entusiasmo".