Agente aggredito da detenuto Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 SET - Un agente della Polizia penitenziaria in servizio al carcere di Campobasso è stato aggredito nel primo pomeriggio di oggi da un detenuto del capoluogo che gli ha sferrato un colpo al naso. La notizia, anticipata da fonti sindacali, trova conferme nell'ambito della struttura penitenziaria. Da quanto si apprende le condizioni dell'agente, trasportato per accertamenti all'ospedale 'Cardarelli', non sarebbero gravi.