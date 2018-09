Viteliù in Molise,riscoperta dei Sanniti

(ANSA) - Pescolanciano (Isernia), 2 SET - ''Sono molto contento di questa cosa: devo ringraziare Green Abruzzo che avuto quest'idea. E' la prima volta che in Alto Molise approda un ciclo archeotour dedicato ai luoghi sannitici raccontati nel romanzo,ed è la seconda in assoluto perché in Abruzzo si è già svolta la fase dei luoghi abruzzesi con la visita nei luoghi del romanzo''. Così lo scrittore Nicola Mastronardi, originario di Agnone, ha raccontato le sue emozioni per il giro che circa 30 cicloturisti hanno svolto in Alto Molise sulle tracce del suo romanzo sui sanniti Viteliù.

Il gruppo composto da ciclisti provenienti da Abruzzo, Milano e Roma in questi giorni ha pedalato da Schiavi d'Abruzzo fino ai luoghimagici di Pietrabbondante e Pescolanciano: si tratta dell'iniziativa, che coniuga sport, turismo, cultura attraverso il cicloturismo, la storia e l'archeologia, ed organizzata dall'associazione GreenAbruzzo, presieduta da Ginello Cimini.