Incidenti lavoro, operaio ferito

(ANSA) - ISERNIA, 31 AGO - Un operaio è rimasto ferito durante i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla ss 632, nel tratto che attraversa il comune di Cerro a Volturno (Isernia). L'uomo, della provincia di Campobasso, è ricoverato all'ospedale di Isernia per una ferita alla gamba provocata - secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto - da una corda plastificata che stava manovrando per delineare la porzione di asfalto da rimarcare. La prognosi è di 15 giorni. I militari indagano per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte della ditta per cui l'operaio lavora.

