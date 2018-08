Diga Liscione, autovelox su ponte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 AGO - Nel corso di questa settimana sarà attivato sul viadotto che sovrasta la diga del 'Liscione' a Guardialfiera (Campobasso) il sistema di rilevazione elettronica della velocità. Lo ha anticipato nel corso di un incontro in Prefettura a Campobasso il dirigente della sezione di Polizia stradale, Marco Graziano. Sul tratto è in vigore il limite di velocità a 50 km/h, il divieto di sorpasso e altre limitazioni segnalate in zona per i mezzi pesanti. Le prescrizioni, dopo le verifiche tecniche e strutturali eseguite dall'Anas sul ponte a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato l'area del medio e basso Molise. (ANSA).