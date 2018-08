Fi, governo deliberi stato emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 AGO - Il governo assuma "le opportune iniziative al fine di deliberare lo stato di emergenza, nei tempi più rapidi possibili, per il territorio della regione Molise in seguito agli eventi sismici già registrati e al probabile quanto imminente susseguirsi degli stessi". È quanto si legge nella risoluzione che Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia, ha presentato alla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici di Montecitorio. "Nella risoluzione - spiega la parlamentare e coordinatrice regionale azzurra del Molise - vengono riportati nero su bianco i numeri (purtroppo provvisori in continuo aggiornamento) di un'emergenza che dallo scorso 14 agosto ha provocato seri danni e disagi nei Comuni coinvolti dal sisma, con centinaia di persone costrette a vivere nelle tendopoli".