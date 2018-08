Cena solidarietà in tendopoli Guglionesi

(ANSA) - GUGLIONESI (CAMPOBASSO), 25 AGO - "Un bel gesto, apprezzato da tutta la comunità della tendopoli, non solo per la bontà dei piatti che sono stati serviti, ma anche per averci regalato un momento di leggerezza e di vera condivisione". Così il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, a proposito della cena di solidarietà curata dall'amministrazione comunale di Termoli per gli ospiti della tendopoli allestita nel paese dopo le scosse di terremoto del 14 e 16 agosto scorso. Una cena a base di pesce alla quale hanno contribuito con grande generosità tante attività di Termoli. L'evento benefico ha visto la partecipazione dei tanti volontari che fin dall'allestimento della tendopoli non hanno mai lasciato soli i circa 200 sfollati che vi hanno trovato rifugio, delle equipe di psicologi dell'emergenza (servizio attivato dall'Ambito territoriale sociale di Termoli) e del presidente della Regione, Donato Toma.

A completate la serata, uno spettacolo per i bambini da parte dei maghi Peppe e Checco.