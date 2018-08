Si ribalta con trattore, muore 71enne

(ANSA) - SAN MARTINO IN PENSILIS (CAMPOBASSO), 24 AGO - È rimasto schiacciato a morte per il ribaltamento del trattore agricolo che stava conducendo un anziano di 71 anni, D.G.A., di San Martino in Pensilis. L'incidente è accaduto poco prima delle 17 di oggi, in contrada Valle Sassano, nella periferia del paese. A rendersi conto dell'accaduto, uno dei figli dell'uomo che ha chiesto l'intervento del 118 Molise. Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai Vigili del Fuoco di Termoli ed i carabinieri del paese. Al loro arrivo sul posto, D.G.A. era già deceduto.