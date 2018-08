Villa Frattura, procedimento archiviato

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 21 AGO - Il Gip del Tribunale di Larino ha archiviato in via definitiva la posizione di Paolo Di Laura Frattura, già Presidente della Regione Molise, sulla vicenda dell'utilizzo di una villa al mare, situata sul lungomare nord di Termoli. Frattura aveva impedito l'accesso alla proprietaria di una delle unità immobiliari del complesso: era accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invasione arbitraria di edificio altrui e diffamazione. Il provvedimento del gip, rigetta l'opposizione all'archiviazione presentata dai proprietari, la novantenne signora Varanese. Per il difensore di Paolo di Laura Frattura, il penalista Mariano Prencipe "non c'è stato alcun reato". "Si chiude così, sul piano penale e personale una vicenda in cui, come spesso avviene in questo paese, la condanna mediatica (anche di trasmissioni televisive nazionali come 'Le Iene'), aveva anticipato impropriamente la decisione della magistratura offuscando anche l'immagine istituzionale dell'allora Presidente della Regione Molise".