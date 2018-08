Terremoto Molise: Borrelli, richiesta stato emergenza a Cdm

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 AGO - "La Regione produrrà la richiesta dello stato di emergenza, noi istruiremo questa richiesta e la presenteremo al Consiglio dei ministri". Lo ha detto il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso per un'analisi sulla situazione dopo le numerose scosse di terremoto che continuano ad interessare l'area del medio e basso Molise.

"L'allerta ci deve essere - ha ripetuto ai giornalisti - e voglio essere chiaro, noi abbiamo convocato la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che non ha escluso futuri terremoti. Fino a quando questo sciame sismico non si fermerà - ha spiegato - bisogna stare attenti e adottare quelle misure precauzionali che l'amministrazione ha adottato e che i cittadini sono invitati ad adottare". (ANSA).