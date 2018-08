Terremoto Molise: Montecilfone,13 immobili privati inagibili

(ANSA) - MONTECILFONE (CAMPOBASSO), 19 AGO - Tredici le abitazioni private inagibili a Montecilfone, dislocate tutte in via IV Novembre, in paese, nella zona del serbatoio comunale, anch'esso non agibile: si è aggravata la situazione a Montecilfone, uno dei paesi dell'epicentro sismico dello scorso 14 agosto.

Nella giornata di ieri è stato chiuso il serbatoio comunale perché lesionato per cui le famiglie sono rimaste senz'acqua.

Oggi il flusso idrico è tornato nelle case per un collegamento diretto con la diga del Liscione bypassando il serbatoio comunale anche se è inferiore. Continua il monitoraggio degli immobili lesionati anche se la paura resta e le famiglie preferiscono restare fuori casa, nelle tende allestite in paese. (ANSA).