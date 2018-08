Terremoti: Borrelli a enti Molise, tenere alta attenzione

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Mantenere elevato il livello di attenzione, dando pieno corso alle attività di prevenzione previste dai piani locali di protezione civile. E' l'indicazione che arriva alla Commissione nazionale Grandi Rischi a seguito del terremoto in Molise, sottolineando che non si può "escludere la possibilità di terremoti con magnitudo più elevata".

La Commissione si è riunita ieri pomeriggio, su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e presieduta dal presidente Gabriele Scarascia Mugnozza, in seguito alla scossa di magnitudo 5.1, e alle successive repliche, nella provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Montecilfone, Larino e Guglionesi. Nel corso della riunione la Commissione ha sottolineato che "la sequenza mostra un rapido e progressivo aumento del tasso di sismicità a partire dal 11 agosto", segnalando, inoltre, che "il contesto tettonico non permette di escludere la possibilità di terremoti con magnitudo più elevata". Sulla base di queste informazioni, il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli ha dato indicazioni alle autorità locali di protezione civile di mantenere elevato il livello di attenzione, dando pieno corso alle attività di prevenzione previste dai piani locali di protezione civile, compresa l'informazione della popolazione da parte degli organismi competenti, sensibilizzando i privati sull'importanza delle verifiche strutturali sugli edifici di proprietà.

Il Capo Dipartimento, inoltre, ha invitato gli enti preposti a raccogliere e a valutare, quanto prima, i dati disponibili sulle verifiche sismiche già effettuate su edifici di interesse pubblico e infrastrutture e, laddove mancassero, a provvedere al più presto al loro completamento. (ANSA).