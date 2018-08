Allerta gialla, attenzione strade

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 AGO - Massima prudenza sulle strade del Molise. La raccomandazione arriva dalla Prefettura di Campobasso anche in considerazione delle previsioni meteo per oggi. La Protezione civile ha emesso un'allerta 'Gialla' per la prima parte della giornata localizzata nel medio Molise e nella zona occidentale. Le strade che evidenziano una maggiore esposizione al rischio di presenza di fango, detriti o fogliame, con conseguenti criticità nella circolazione, sono: sp 13 tratto collegamento sp 163 - Montenero di Bisaccia; sp 51 'Sinarca', zona 'Fornace; sp 80 da Guglionesi alla Fondovalle del Biferno; sp 128 Campomarino (Nuova Cliternia); sp 150 da Palata alla Fondovalle del Biferno; sp 161 Campomarino; sp 163 tratto Palata-Tavenna-Mafalda-Montenero di Bisaccia e 168 tratto Palata-Guglionesi-Montecilfone. L'elenco è stato diffuso dalla Prefettura. (ANSA).