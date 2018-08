Tartaruga morta in mare trovata da Vvf

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO),11 AGO - Una Tartaruga marina Caretta Caretta è stata trovata morta al largo di Termoli, dietro le scogliere all'altezza del lido La Perla. A notarla nel pomeriggio i Vigili del Fuoco impegnati sul gommone in servizi per la sicurezza dei bagnanti. Immediata la segnalazione, subito raccolta dai bagnini degli stabilimenti la Lampara, Vincenzo Galli, e Mistral, Matteo Giangualano, i quali a bordo di un moscone hanno recuperato l'animale. Secondo Galli, volontario del Centro recupero cetacei Pescara, "la tartaruga marina è morta da pochissimo. Ho informato l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, presente a Termoli, con una sede per stabilire le cause del decesso".(ANSA).