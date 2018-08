Fiordilatte da pascoli di tre regioni

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 AGO - È un multivitaminico e integratore di sali minerali ed è preparato con latte fresco raccolto negli allevamenti di Abruzzo, Molise e Puglia. È il fiordilatte dell'azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice preparato unendo tradizione e innovazione. "Il latte, caratterizzato dai profumi della natura grazie ai pascoli di collina e montagna - spiega Pierluigi Evangelista, responsabile della divisione produttiva dell'impresa -subito dopo la raccolta nelle stalle all'alba viene trasportato nello stabilimento di Termoli dove viene pastorizzato e coagulato tradizionalmente mediante l'utilizzo di fermenti lattici vivi. Si ottiene, così, la pasta filata che viene formata nella pezzatura di 90 grammi per poi essere direttamente imbustata. Per la mozzarella senza lattosio si utilizza lo stesso procedimento con l'unica differenza dell'aggiunta dell'enzima 'lattasi'. Si esegue il controllo del processo e si controllano materie in ingresso e prodotti finiti; tracciati e rintracciabili". Cento grammi di prodotto contengono circa 350 mg di calcio, 350 mg di fosforo, 145 mg di potassio, 219 microgrammi di vitamina A e circa 30 ui (unità internazionali) di vitamina D. Da oggi è possibile ottenere il fiordilatte in bustina, con informazioni sull'etichetta in italiano, inglese, francese e tedesco. (ANSA).