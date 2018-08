Invalida fa arrestare marito violento

(ANSA) - ISERNIA, 9 AGO - Usava violenza fisica e psicologica sulla moglie invalida: la donna ha chiesto aiuto al 113 e l'uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Isernia. La coppia è di nazionalità indiana, ma da tempo viveva a Venafro (Isernia).

Grazie al racconto della donna, i poliziotti hanno ricostruito i fatti secondo i quali il marito era in stato di alterazione alcolica e lei, temendo per la sua incolumità, piangendo ha richiesto l'intervento della Polizia. La donna in uno stato di ansia, paura e in provate condizioni fisiche e psichiche, peraltro limitata nei movimenti, poiché costretta su una sedia a rotelle, "presentava evidenti ecchimosi causate dalle ripetute violenze fisiche appena patite, accertate e refertate da personale del 118 fatto intervenire sul posto". Dal racconto della vittima è emersa una storia di violenze, vessazioni e prevaricazioni che duravano da circa due mesi, quasi quotidianamente, hanno riscontrato gli investigatori. (ANSA).