Castel del Giudice 'capitale'arte strada

(ANSA) - CASTEL DEL GIUDICE (ISERNIA), 9 AGO - Artisti, tra cui musicisti, clown, acrobati e grandi professionisti delle discipline dell'arte di strada provenienti dall'Italia e da varie località del mondo, si ritroveranno a Castel del Giudice per la terza edizione del 'Buskers Festival' evento internazionale e multiculturale dell'arte di strada.

Il via domenica 12 agosto, alle 16, con giochi e divertimenti per i bambini. Si prosegue alle 18 con l'apertura dell'area street food e con numerosi food truck che prepareranno prelibatezze e piatti tipici molisani. Dalle 20, tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi, ci saranno gli spettacoli degli artisti che metteranno in scena performance e peripezie al limite del possibile.