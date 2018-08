Tentato omicidio a Riccia, due arresti

I Carabinieri hanno arrestato due giovani di Riccia (Campobasso), di 24 e 25 anni per tentato omicidio in concorso nei confronti di un 37enne. La notte scorsa i due giovani, al termine di una discussione con la vittima, mentre l'aggredito si trovava a terra, uno dei due giovani ha estratto un coltello sferrandogli due coltellate all'altezza del fegato e della colonna vertebrale per poi fuggire.

A seguito delle ferite subìte, il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti e successivamente dal personale del 118 il quale, giunto sul posto, ha deciso di trasportarlo presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso per essere curato.

I due giovani sono stati dichiarati in stato di arresto in carcere in attesa del giudizio di convalida ma soltanto uno è stato condotto alla casa circondariale di Campobasso in quanto l'altro, essendosi sentito male a seguito della notizia del suo arresto, è stato ricoverato presso il locale ospedale dove è piantonato dai militari.