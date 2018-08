Molisecinema,Elio Germano ospite d'onore

Elio Germano, attore di origine molisana, la famiglia è di Duronia (Campobasso), sarà l'ospite d'onore dalla 16 esima edizione di 'Molisecinema' in programma a Casacalenda (Campobasso) dal 7 al 12 agosto. A lui il Festival dedica un libro, 'Elio Germano. Corpo, voce e istinto', a cura di Raffaele Meale e Federico Pommier Vincelli, pubblicato da Cosmo Iannone Editore. Il volume, che inaugura la collana editoriale di Molisecinema, verrà presentato l'8 agosto. Ripercorre la carriera dell'artista con saggi critici e interviste. Il Festival presenterà anche una selezione di film con Germano protagonista dagli esordi a oggi. Tra gli ospiti dell'edizione 2018 attesi i registi dei lungometraggi in concorso. Tra gli eventi in cartellone, 'I Sessantotti', una serie di incontri e proiezioni per ricordare il '68 in occasione del 50 esimo anniversario di un movimento che ha cambiato il costume, la società e il cinema, una selezione dei film più significativi del periodo come quelli diretti da Antonioni, Ferreri, Pasolini e i fratelli Taviani.