Sud: Svimez; Toma, puntare su interventi infrastrutturali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 AGO - "Il Molise ha bisogno di interventi infrastrutturali, in sostanza quelli che sono stati illustrati nel mio programma di governo, e di una politica keynesiana di investimenti in opere pubbliche che attivi anche la spesa privata. Questo è l'anno in cui dobbiamo accelerare con i Fondi europei e con il Por che è indietro di due anni. In questa maniera nel 2018 il Pil segnerà una risalita". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Molise, Donato Toma, commentando i dati anticipati dallo Svimez che indicano il Molise come unica regione meridionale che nel 2017 ha fatto registrare un andamento negativo del Pil (-0,1%) che era cresciuto dell'1,3% nel 2015 e dell'1,1% nel 2016. (ANSA).