Isernia, si insedia Questore Pellicone

Roberto Pellicone 55 anni di Sondrio è il nuovo Questore di Isernia. Al suo arrivo, oggi, è stato accolto con una cerimonia solenne che ha preceduto la conferenza stampa di presentazione.

Laureato in Giurisprudenza si arruola nel 1988 in Polizia. Tra i servizi prestati nelle Questure d'Italia ha ricordato l'esperienza al XII Reparto Mobile rastrellamenti antisequestro in Aspromonte, a Reggio Calabria dove ha diretto la Sezione Antiracket e il coordinamento di indagini contro la criminalità organizzata. Nel 2015, sempre a Reggio Calabria, ha svolto l'incarico di Vicario del Questore e poi promosso a Dirigente Superiore della Polizia di Stato il 5 aprile 2018. "Ritengo sia fondamentale aprire la Questura alla gente, per far vedere come lavoriamo e qual è il nostro impegno. E' un modo per coinvolgere i cittadini nel nostro lavoro. La collaborazione della gente per noi è fondamentale. La filosofia della polizia di prossimità è per me una priorità da rendere concreta. Polizia tra la gente e al servizio della gente".