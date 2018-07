Piano triennale lavori sicurezza scuole

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 LUG - Finanziamenti per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico. Sono 58 le scuole molisane inserite nel Piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica approvato ieri sera dalla Giunta regionale. Lo rende noto il presidente della Regione, Donato Toma. "La messa in sicurezza degli edifici scolastici - osserva il Governatore - è un tema sensibile che ci tocca da vicino e rispetto al quale va fatto ogni sforzo teso a reperire risorse per adeguare o costruire scuole sicure. In un territorio ad elevato rischio sismico - aggiunge - diventa prioritario tutelare l'incolumità dei nostri ragazzi e di tutto il personale della scuola. È un tema che ho posto con forza in Conferenza delle Regioni e mi aspetto risposte concrete dal Governo centrale".