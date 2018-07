'Trash-mob' volontari Goletta Verde

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 LUG - Con una lunga passeggiata sulla spiaggia di Rio-Vivo di Termoli i volontari di Legambiente hanno sensibilizzato i villeggianti ad una maggior rispetto della natura evitando il consumo di stoviglie di plastica usa e getta. Il gruppo di Goletta Verde, la storica imbarcazione che da 35 anni gira le costa italiane per capire la "salute del mare", è stato il protagonista, questa mattina, di un "trash mob". Il "team", accompagnato dai migranti dello Sprar minori di Casacalenda e Ripabottoni e richiedenti asilo di Montecilfone e Rotello, ha camminato sulla battigia con stoviglie giganti in mano invitando i presenti a non utilizzarli più evitando così di gettare altra plastica sulle spiagge e nell'ambiente. La nuova campagna di Legambiente #usaegettanograzie punta a far riflettere sul concetto di "esagerato" chiedendo ai cittadini di impegnarsi a ridurre il consumo di plastica usa e getta e segnalare la propria adesione sul sito www.usaegettanograzie.it.