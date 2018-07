Omaggio a Tony Vaccaro, raccontò D-Day

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 LUG - Il Comune di Bonefro (Campobasso), in collaborazione con 'I Viaggi dell'Origano', organizza la prima edizione del concorso fotografico 'Tony Vaccaro'. Un momento per rendere omaggio ad uno dei più importanti fotoreporter di guerra del '900, nato a Greensburg in Pennsylvania nel 1922 da una famiglia originaria di Bonefro e morto all'età di 95 anni. Tra i suoi 'scatti' più famosi, quelli che raccontano il 'D-Day' e lo sbarco in Normandia. L'evento, per il quale non è previsto alcun costo di partecipazione, si inserisce all'interno di una programmazione più ampia, che vedrà dal 31 agosto al 2 settembre tre giornate dedicate a workshop formativi, tenuti da fotoreporter, giornalisti e videomaker con esperienza nelle maggiori testate nazionali e internazionali. Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti al tema dell'abbandono di intere zone rurali molisane che ha portato nel tempo alla creazione di nuovi spazi per il recupero, la rioccupazione e la riappropriazione del territorio.