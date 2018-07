Risorse a scuole da tagli indennità M5s

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - L'iniziativa 'Facciamo scuola' sta per diventare realtà. I portavoce M5S in Consiglio regionale molisano della scorsa legislatura, Antonio Federico e Patrizia Manzo, hanno donato parte delle indennità a cui hanno rinunciato, 140 mila euro, alle scuole. Sono 16 i progetti giunti dal Molise che potranno ricevere fino a un massimo di 10mila euro ciascuno. Tra le finalità delle proposte presentate dai vari istituti, 11 in provincia di Campobasso e 5 in provincia di Isernia, rendere più moderni e funzionali gli edifici scolastici e le loro attività attraverso opere di risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, riciclo e riuso di materie e suolo. Tra gli altri obiettivi, migliore accessibilità ai plessi, messa in sicurezza di aule, laboratori e palestre.

Tante anche le proposte per contrastare la dispersione scolastica con percorsi di orientamento, formazione e supporto individuale per giovani studenti. La scelta delle idee-progetto da finanziare avverrà online sulla piattaforma Rousseau su base regionale. "Questa iniziativa - sottolinea il M5s Molise - dimostra quanto i tagli ai costi della politica possano contribuire concretamente a iniziative e azioni utili per la collettività".(ANSA).