Imprese Molise, boom società capitali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - In Molise nel secondo trimestre 2018 si sono registrate 616 iscrizioni di nuove imprese e 383 cancellazioni. Lo rende noto la Camera di Commercio su dati Unioncamere-Infocamere. Il tasso di crescita rispetto al primo trimestre 2018 è 0,66% e colloca il Molise al quinto posto dopo Lazio, Puglia, Basilicata e Campania. Una crescita inferiore rispetto allo stesso trimestre 2017, che era pari a 0,73%.

Analizzando le forme giuridiche delle iscrizioni e cessazioni nel periodo di analisi, il Molise è al primo posto per tasso di crescita delle società di capitali, 2,02% contro la media nazionale dell'1,20%, prevalentemente trainato dalla provincia di Campobasso che registra un +2,30%. Riguardo ai settori, l'avanzamento più sensibile in termini assoluti è delle attività relative all'agricoltura; in termini relativi per le attività dell'istruzione e della fornitura di energia elettrica e gas.

Saldo negativo, in termini assoluti, per commercio e servizi di alloggio e di ristorazione. Anche in termini relativi è il risultato peggiore insieme alle attività di trasporto e magazzinaggio e a quelle artistiche e di intrattenimento ( -1%).

Tra le società di capitali, forte incremento per quelle a responsabilità limitata semplificata: 122 iscrizioni su 19 totali di società di capitali. Si registra però una decrescita di 0,45% delle società di persone: dato spiegato soprattutto dalla cessazione di società in nome collettivo.(ANSA).