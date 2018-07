Questore Isernia saluta la città

(ANSA) - ISERNIA, 24 LUG - Il Questore di Isernia, Ruggiero Borzacchiello, ha voluto incontrare il sindaco, Giacomo d'Apollonio, per ringraziarlo "della concreta e fattiva collaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale nella pianificazione di eventi e manifestazioni pubbliche, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di gestione partecipata della sicurezza". L'incontro, svoltosi in Questura, rientra tra quelli programmati da Borzacchiello in vista del suo imminente trasferimento a Chieti nell'ambito degli avvicendamenti previsti per le Forze dell'Ordine. Il Questore ha espresso al sindaco di Isernia "l'auspicio per un rapido completamento dell'iter per l' attivazione della videosorveglianza, strumento efficace per la sicurezza dei cittadini".