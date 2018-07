Fascicolo Procura Larino su morte 47enne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 LUG - Lesioni gravissime e omissioni in atti di ufficio. Queste, al momento, le ipotesi di reato nei confronti di ignoti sulle quali sta lavorando il sostituto procuratore di Larino (Campobasso), Fabio Papa, che ha aperto un fascicolo, in relazione a quanto accaduto due giorni fa nel comune frentano. Un uomo di 47 anni, colpito da aneurisma, è stato prima trasportato all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli (Campobasso) dove la Tac non era in funzione a causa di una manutenzione programmata e successivamente in quello di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove i medici hanno accertato la morte cerebrale. Non si esclude che l'ipotesi di reato possa essere riformulata in omicidio colposo. (ANSA).