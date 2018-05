Investe anziana e fugge, arrestata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAG - Guidando ubriaca ha investito con la sua auto una donna di 88 anni e dopo averla trascinata per 80 metri dopo l'impatto l'ha lasciata riversa in strada, dandosi alla fuga: protagonista dell'accaduto una infermiera di 43 anni di Campobasso, individuata e arrestata dalla polizia con le accuse di guida in stato di ebbrezza, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso e fuga. L'anziana ha subito un delicato intervento chirurgico ed è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Dalle immagini di una telecamera della zona la polizia è riuscita a risalire all'auto e alla conducente che è stata prelevata da casa e portata in questura per accertamenti: dall'etilometro è emerso un tasso alcolemico nel sangue pari a più del doppio del minimo consentito (1.10mg/l la prima prova e 0.95mg/l la seconda prova). Gli agenti quindi hanno proceduto all'arresto: successivamente la donna è stata trasferita nel carcere di Benevento.