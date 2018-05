Assegnate deleghe e nomina vice Giunta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAG - Il presidente della Regione, Donato Toma ha assegnato le deleghe ai quattro assessori e ha nominato Vincenzo Cotugno vicepresidente della Giunta. Il governatore ha mantenuto per sé Programmazione e politiche comunitarie, Agenzie e Partecipate, Bilancio e Finanze, Comunicazione, Politiche giovanili, Cooperazione, Enti Locali, Politiche energetiche sostenibili, Ricostruzione e Protezione Civile, Riforme Istituzionali, Sanità, Lavoro e Formazione Professionale. All'assessore Nicola Cavaliere è stata assegnata la delega all'Agricoltura, Programmazione forestale, Sviluppo rurale, Ambiente, Caccia e pesca, Lavori pubblici, Viabilità e infrastrutture, Marketing territoriale. Per l'assessore Roberto Di Baggio: Politiche abitative, Urbanistica, Trasporti, Patrimonio. All'assessore Vincenzo Cotugno: Turismo, cultura e sport, Molisani nel mondo, Impiantistica sportiva. All'assessore Vincenzo Niro: Politiche dello sviluppo economico, Accesso al credito, Politiche per le risorse umane, Istruzione, Università, Ricerca.