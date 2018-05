Export, Regione seleziona progetti Pmi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAG - La Regione Molise ha aperto una procedura a sportello per la selezione di progetti di promozione dell'export finalizzata a sostenere le imprese nel loro processo di sviluppo commerciale sui mercati esteri. Lo rende noto la Camera di commercio del Molise. In particolare l'avviso mira a sostenere progetti finalizzati allo sviluppo delle capacità d'internazionalizzazione delle Pmi riconducibili a specifiche esigenze di settori, reti d'imprese, filiere produttive e distretti. Gli interventi sono tesi anche a favorire un migliore posizionamento strategico del 'Made in Molise' sul piano internazionale, in termini di penetrazione dei mercati e di cooperazione negli investimenti, in relazione ai quali sono esclusi quelli che implichino delocalizzazione. Saranno concessi incentivi a raggruppamenti di Pmi per una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro in regime 'de minimis' nella misura del 50% della spesa complessiva ammissibile fino ad un investimento massimo di 150 mila euro.