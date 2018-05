(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 MAG - Acqua non potabile a Termoli. Il sindaco ha emanato ieri in serata l'ordinanza di divieto dell'utilizzo della risorsa per usi alimentari e igiene personale. Il provvedimento fa seguito ai lavori di manutenzione del potabilizzatore della diga del Liscione. Di conseguenza per tutta la giornata di oggi alcune zone di Termoli potrebbero avere problemi di erogazione dell'acqua. La Crea, società di gestione del servizio idrico del Comune, sottolinea: "utilizzo dell'acqua solo per fini igienici e non potabili, visto lo svuotamento parziale delle condotte di distribuzione idrica della città di Termoli e quindi la possibilità di infiltrazioni non desiderabili nelle stesse". Il Comune fa sapere che sarà garantito l'approvvigionamento d'acqua in tutte le scuole comunali, con l'arrivo di autobotti e la distribuzione di bottiglie d'acqua agli studenti.