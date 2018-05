Acqua, disagi a Termoli per lavori. Distribuite bottiglie

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 MAG - Distribuite bottiglie di acqua alle scuole pubbliche di Termoli a seguito dei disagi legati alla sospensione del flusso idrico in alcune zone della città e, comunque, alla non potabilità, legata ai lavori al potabilizzatore della Diga del Liscione. Molise Acque, in una nota inviata al Comune, ha annunciato il ripristino dell'erogazione dalla Diga alle ore 15. Il flusso idrico sta tornando gradualmente nelle condotte di tutta la città. La Crea, società di gestione dell'acqua a Termoli, fa sapere che "dalle informazioni raccolte su verifiche effettuate, presumibilmente il normale flusso idrico sarà ripristinato nella tarda serata di oggi". L'Amministrazione comunale ricorda la non potabilità dell'acqua, che potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente a fini domestici. "Si sta monitorando la situazione nelle diverse scuole comunali che sono state rifornite di acqua potabile in bottiglia e acqua per i servizi igienici tramite autobotti".