MoliseCinema, iscrizioni fino al 31

(ANSA) - CASACALENDA (CAMPOBASSO), 16 MAG - C'è tempo fino al 31 maggio per le iscrizioni ai concorsi della XVI edizione di Molisecinema, film festival del Molise in programma a Casacalenda (Campobasso) dal 7 al 12 agosto prossimi. Sono già tantissimi i titoli arrivati da ogni parte del mondo per le varie sezioni competitive: "Paesi in corto", concorso internazionale per cortometraggi della durata massima di 20 minuti; "Percorsi", per cortometraggi italiani di particolare contenuto innovativo; "Paesi in lungo" per lungometraggi di opere prime e seconde da parte del pubblico. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.molisecinema.it. Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall'associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise, Provincia di Campobasso e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. (ANSA).