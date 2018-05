'I Futurieri', ciak a Civitacampomarano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAG - Civitacampomarano (Campobasso) set per 'I Futurieri', nuovo lavoro del giovane regista molisano Simone D'Angelo. Nel cortometraggio, ambientato alla fine del 1700, rivivranno Vincenzo Cuoco, Gabriele Pepe e Olimpia Frangipane, nel Castello di Civitacampomarano allestito con arredi, tendaggi e ambientazioni d'epoca. I costumi, provenienti dalla storica sartoria cinematografica Canzanella di Napoli, vestiranno il cast in cui figurano Andrea Ortis, Giulia Mombelli, Augusto Zucchi, Mario Patanè, Chiara Cavalieri, Andrea Cioffi, Noemi Bordi e Daniele Borghi. Cortometraggio storico, unisce una rigorosa ricostruzione storica a elementi fantastici e futuristici. Le riprese termineranno entro il 19 maggio. "Un impegno importante - recita una nota - che contribuirà a rendere il giusto omaggio a personaggi e luoghi che hanno contribuito alla storia d'Italia. Il progetto è reso possibile da sponsor lungimiranti che amano la cultura e investono in prodotti di qualità in grado di valorizzare le eccellenze del Molise".