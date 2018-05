Fondo molisana, in 800 al via a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 13 MAG - Ottocento ciclisti da tutta Italia al nastro di partenza a Termoli per la 18/a edizione della Fondo molisana. La manifestazione ciclistica è organizzata da Comune di Termoli, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e Regione Molise, con il patrocinio del Coni e in collaborazione con la Polisportiva Team Termoli. Il percorso attraversa viale Marinai d'Italia, via del Porto, via Colombo per dirigersi verso Petacciato, quindi rientro verso Termoli per proseguire in direzione San Giacomo degli Schiavoni, Larino, Ururi, S.Martino in Pensilis, Portocannone, Termoli sulla distanza di 120 km. Alcuni ciclisti hanno scelto un tragitto di 80 km. Il giro lungo si concluderà alle 12.30 circa.

Con il numero 1 è partito il vincitore della passata edizione, Tommaso Elettrico, che già quest'anno si è aggiudicato il Trofeo Laigueglia in Liguria. Il Molise è presente alla gara con 25 società e circa 600 atleti. (ANSA).