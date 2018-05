Carpinone in festa per 105 anni di Tobia

(ANSA) - ISERNIA, 13 MAG - La Banda che suona, il corteo e la piazza addobbata come per la festa del patrono: così Carpinone (Isernia) ha festeggiato i 105 anni di Tobia Francesco Petta, l'uomo più longevo della provincia di Isernia. Una Messa nella Chiesa di San Rocco, poi la torta, musica e balli. Durante la funzione religiosa Tobia ha intonato una canzone scritta per la Vergine Maria dedicandola alle donne in occasione della Festa della Mamma. Poi, indossando la fascia tricolore, ha guidato banda e corteo fino alla piazza. Qui il sindaco Pasquale Colitti ha scoperto una targa per nonno Tobia, accanto alla panchina dove lui ogni mattina trascorre ore con gli amici. Qual è l'elisir di lunga vita, gli è stato chiesto, Tobia ha risposto: "Un uovo fresco la mattina, un bicchiere di vino a pranzo, devi saper conservare le energie, capire quello puoi o non puoi fare.

Ma alle passeggiate non rinunciate mai. Fatevi sempre gli affari vostri e non vi impicciate dei fatti altrui".Tra i regali ricevuti una foto che lo ritrae con i bambini del paese nati un secolo dopo e la Benedizione Apostolica di Papa Francesco.

