Festa della Mamma al San Timoteo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 MAG - Informare gli utenti dei servizi presenti nel punto nascite del "San Timoteo" di Termoli e del reparto di Ostetricia e Ginecologia che punta al miglioramento del comfort nella divisione, ma anche a un innovativo approccio con le mamme. E' lo spirito della "Festa della Mamma" organizzata nell'atrio dell'ospedale di Termoli e che coinvolto non solo medici, ostetriche e infermieri del reparto, ma anche le operatrici del consultorio e dell'ambulatorio. Presenti i vertici Asrem, il direttore sanitario Lucchetti e il direttore Amministrativo Forciniti.

Molte le mamme che hanno risposto all'invito dell'azienda sanitaria. In occasione della manifestazione anche l'Open Day in reparto. "L'Open Day vuole dare pienezza alle prestazioni effettuate - ha spiegato il primario della divisione Bernardino Molinari - e dei servizi attivi quali il parto senza senza dolore, l'ambulatorio dedicato alla gravidanza fisiologica, l'ambulatorio prenatale dove si effettuano amniocentesi ed ecografie strutturali". (ANSA).