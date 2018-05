Visite a centrale latte, mille studenti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 MAG - Oltre mille studenti di Molise, Puglia e Abruzzo in 4 mesi hanno effettuato visite didattiche nello stabilimento dell'azienda lattiero-caseria di Termoli Del Giudice. Il responsabile della divisione produttiva Pierluigi Evangelista ha guidato tutte le scolaresche e i gruppi nella centrale del latte dove avviene la trasformazione dell'alimento appena munto, nel caseificio dove vengono lavorate a mano trecce, caciocavallo e altre specialità. "Tra le tante iniziative che ci legano alle famiglie - spiega - due ci rendono particolarmente fieri: il concorso 'Il Valore del latte', che da oltre 27 anni sensibilizza i giovani, e le visite in azienda".

Nell'ultimo periodo hanno visitato l'azienda l'Istituto comprensivo di San Martino in Pensilis (Campobasso), la media statale di Torino di Sangro (Chieti), il comprensivo "Foscolo Gabelli" di Foggia, la primaria di Portocannone (Campobasso), il comprensivo di Mafalda (Campobasso), il comprensivo statale "Accadia" di Monteleone di Puglia (Foggia). Nel contesto dell'Alternanza Scuola - Lavoro, sono stati ospitati gli studenti dell'Istituto "Vanvitelli" di Lioni (Avellino), del "Boccardi" di Termoli e gli adulti che frequentano la scuola CPIA di Pescara. Il prossimo 17 maggio è programmata la visita degli iscritti dell'Università delle Tre Età di Vasto (Chieti): si parlerà dei cambiamenti alimentari in funzione dell'età.(ANSA).