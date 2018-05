Shoa: esodi e frontiere, Gdf, Resistenza

''La Guardia di Finanza ha un noto un attaccamento, fedeltà e giuramento a quei valori repubblicani, per la difesa di quei valori e in continuità con la propria tradizione''. Lo ha detto il Comandante Regionale Gdf, Gen. Antonio Marco Appella,a margine del convegno che si è tenuto all'Università di Campobasso sulla Shoa e il contributo delle Fiamme Gialle alla salvezza degli ebrei. Il generale ha così racchiuso il contributo resistenziale Gdf durante la Guerra di Liberazione che come ha ricordato il professor Gianni Cerchia dell'Unimol ''è data che dovrebbe essere festa anche per gli sconfitti, il recito entro il quale semmai dividersi e non fuori di quella data''. Il maggiore Gerardo Severino, ufficio storico della Gdf, ha detto che ''furono 5 i finanzieri riconosciuti come Giusti delle Nazioni'', a testimonianza dell'impegno che la Gdf profuse nel nord d'Italia dopo l'8 settembre in territorio occupato dai nazisti e nella Repubblica di Salò per aiutare gli ebrei italiani a salvarsi dalla deportazione e dalla morte certa''.