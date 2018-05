Toma si insedia, al lavoro per Giunta

(ANSA) - Campobasso, 8 MAG - Donato Toma è da oggi il nuovo presidente del Molise. Vincitore delle regionali dello scorso 22 aprile ha ricevuto, visibilmente emozionato, in Corte d'Appello il decreto di nomina.

''Ora però è il momento della responsabilità e del fare - ha detto incontrando la stampa - La prima cosa che farò è una ricognizione degli uffici regionali per verificare le condizioni e provare a velocizzare il lavoro: oggi servono tempi più rapidi''.

L'esponente del centrodestra parla di ''necessità di rilancio del Molise: la ricognizione serve anche per capire quante risorse abbiamo, e se mancano lavorare su tutti i tavoli per trovarne di altre, sapendo bene con chi ci si siede al tavolo.

Da una prima analisi però ho visto che ci sono risorse europee stanziate ma non spese''.

Tempi ancora incerti per la Giunta, visto ''pur avendo le mie idee, dovrò parlare con i partiti che hanno vinto le elezioni, ma partiamo ora con la discussione''.