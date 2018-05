Riaperta mensa scuola infanzia Frosolone

(ANSA) - ISERNIA, 7 MAG - Sarà riaperta domani la mensa scolastica della Scuola dell'Infanzia 'Aldo Moro' di Frosolone (Isernia) dopo la sospensione del servizio, solo per oggi, disposta dal sindaco, Giovanni Cardegna, per i 20 casi di gastroenterite tra i bambini avvenuti nello scorso fine settimana. "Oggi - ha spiegato Cardegna - sono arrivati i carabinieri del Nas e i tecnici dell'Asrem. Hanno effettuato rilievi e campionatura nella cucina. Hanno, comunque, già accertato che non ci sono carenze igienico-sanitarie. Il materiale repertato sarà analizzato e presto si chiarirà se la gastroenterite è stata determinata da un virus o da altro". La mensa è gestita da una società esterna alla quale il Comune ha affidato il servizio.