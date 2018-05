Tentata violenza su donna, arrestato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 MAG - Violenza sessuale, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse gli agenti della Questura di Campobasso hanno arrestato un cittadino nigeriano di 36 anni. L'uomo, in stato di alterazione a seguito dell'assunzione di alcol e droga ha avvicinato una donna e, dopo averla aggredita, ha iniziato a palpeggiarla. L'episodio è avvenuto in una zona poco frequentata, ai piedi della collina Monforte. Quando sono arrivati gli agenti l'uomo li ha aggrediti tentando di sottrarre la pistola ad uno dei poliziotti, poi ha iniziato a colpire l'auto di servizio. C'è voluto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri per avere la meglio sul 36 enne che è risultato essere senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e droga. È ora rinchiuso nel carcere del capoluogo a disposizione dell'autorità giudiziaria.