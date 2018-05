Sanità: possibile integrazione tra Cardarelli e Fondazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 MAG - "La possibilità di realizzare una progressiva integrazione, intesa in termini di non concorrenzialità reciproca, ma di complementarietà tra l'ospedale 'Cardarelli' e la Fondazione 'Giovanni Paolo II' (Cattolica), ha l'intento di sperimentare un modello di gestione innovativo tra pubblico e privato ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di assistenza ospedaliera erogata, mantenendo inalterate le identità, la natura giuridica e gli ambiti operativi istituzionali delle due strutture e, contemporaneamente, offrendo all'utenza una percezione di completezza ed omogeneità dei livelli quantitativi e qualitativi dell'offerta".

È quanto si legge nell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari inviato dalla struttura commissariale al ministero della Salute.

Il documento, molto più articolato, prevede dunque l'integrazione tra l'ospedale regionale 'Cardarelli' di Campobasso e la Fondazione. Ma c'è di più: "da tale preliminare e generale analisi - si legge sempre nel documento - è emerso che un intervento di razionalizzazione dell'offerta delle due strutture renderebbe possibile il trasferimento di tutte le attività del presidio 'Cardarelli' all'interno della struttura 'Giovanni Paolo II'. Tale soluzione renderebbe possibile la dismissione del primo e del secondo corpo di fabbrica del 'Cardarelli', i più vecchi e più bisognosi di interventi di manutenzione straordinaria, con un notevole risparmio per le finanze pubbliche". (ANSA).