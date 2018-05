Larino, riaperta chiesa di San Francesco

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 4 MAG - Riaperta dopo un lungo periodo di lavori di ristrutturazione e restauro la Chiesa monumentale di San Francesco d'Assisi a Larino. "Un momento commovente, atteso e profondo - ha osservato il vescovo Gianfranco De Luca - in un luogo del cuore e della comunità che si inserisce in un circuito storico, artistico e culturale che abbraccia l'intero territorio e si apre a proposte di promozione e valorizzazione di un patrimonio condiviso". La chiesa trecentesca non sarà destinata primariamente al culto, ma diventerà un luogo dedicato all'arte con possibilità di organizzare concerti e mostre. Sarà parte di un itinerario culturale che partirà dalla chiesa di Santo Stefano e giungerà alla Cattedrale. A dare impulso alle iniziative anche l'associazione Pietrangolare della Diocesi di Termoli-Larino.

Alla cerimonia di riapertura sono intervenuti il parroco, don Costantino Di Pietrantonio, il sindaco Vincenzo Notarangelo e l'architetto Leonardo Bellotti che ha illustrato gli interventi realizzati.

La chiesa di San Francesco, posta tra il Duomo e il palazzo ducale, rappresenta uno dei monumenti più importanti di Larino.

Risalente al XIV secolo è stata completamente rimaneggiata nel XVIII secolo assumendo l'attuale configurazione architettonica che richiama quella corrente tardo barocca rivolta già alla razionalità neoclassica. Presenti all'interno opere tra cui gli affreschi della cupola di Paolo Gamba, artista di scuola napoletana, ed eccezionali affreschi trecenteschi nella zona absidale scoperti con i recenti lavori di restauro, oltre che una serie importante di quadri databili a partire dal XVIII secolo. Dopo i danni subiti nel sisma del 2002 la Soprintendenza del Molise ha condotto lavori di somma urgenza che hanno riguardato il consolidamento della volta, completati i quali la chiesa è rimasta chiusa in attesa di altri finanziamenti per il completamento delle opere. Nel 2013, grazie a un finanziamento congiunto tra Regione Molise e Conferenza Episcopale Italiana è stato possibile avviare gli altri lavori di consolidamento e restauro per restituire il monumento alla fruizione. (ANSA).