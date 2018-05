Estate termolese, via con i progetti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 4 MAG - C'è tempo fino al 21 maggio prossimo per rispondere al bando, riservato alle Onlus, pubblicato sul sito del Comune di Termoli per progetti di eventi da inserire nei cartelloni di estate e inverno, ottenendo fino al 50% di rimborso costi, attrezzature e palco. Il bando è stato illustrato alla stampa dal delegato alla Cultura Michele Macchiagodena, dalla dirigente del settore Cultura Brigida Barone, presenti i consiglieri comunali Michele Barile e Oscar Scurti. "Già lo scorso anno diverse associazioni hanno contribuito a realizzare non solo il cartellone estivo, ma anche quello del periodo natalizio - ha detto Macchiagodena - Per questo bando l'Amministrazione ha stanziato 60mila euro, si produrrà una graduatoria delle proposte". "Rispetto all'anno scorso sono state semplificate le procedure per la partecipazione - ha precisato Barone - ed è stato eliminato il principio secondo cui le associazioni potevano partecipare solo se esistenti da anni. E' giusto aprire anche ad associazioni nate da poco". Nel corso della conferenza è stato sottolineato che il piano della sicurezza relativo all'evento è a carico delle associazioni che possono comunque presentare eventi insieme ad altre Onlus. Anche quest'anno verranno incentivate idee che mirano a valorizzare un luogo insolito di Termoli; il costo di palchi e servizi è a carico del Comune.(ANSA).