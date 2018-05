Sara Di Vaira, una clip a Montenero

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 2 MAG - Direttamente da "Ballando con le stelle" domani, giovedì 3 maggio, la ballerina Sara Di Vaira e l'attore Massimiliano Morra saranno alle 10 a Montenero di Bisaccia (Campobasso), in piazza della Libertà, per girare una clip che andrà in onda nella trasmissione di Rai 1 sabato prossimo. Per Sara, la cui famiglia è originaria di Montenero, e il suo compagno di ballo fanno il tifo ogni sabato parenti e amici dal Molise. Il Comune, invitando la cittadinanza a seguire l'evento, fa sapere che in caso di pioggia le riprese saranno effettuate nella sala consiliare. (ANSA).