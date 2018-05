Comune Ururi sospende Carrese dopo fatti S. Martino

(ANSA) - URURI (CAMPOBASSO), 1 MAG - Il Comune di Ururi sospende la Carrese del paese, la corsa dei carri trainata dai buoi in programma il prossimo 3 maggio. A seguito dello "stop" ai nastri di partenza della manifestazione di San Martino in Pensilis (Campobasso), l'amministrazione ha preso oggi la decisione a seguito di una riunione svoltasi in mattinata alla presenza del sindaco Raffaele Primiani e dell'amministrazione, i rappresentanti dell'associazione dei carri, della commissione di vigilanza ed una delegazione di tifosi.

"Le criticità riscontrate già nella corsa dei carri di San Martino in Pensilis del 30 aprile - ha fatto sapere il comune di Ururi - si ritengono individuabili anche per la manifestazione che coinvolge la nostra comunità. Per tale motivo di ritiene di sospendere qualsiasi ed ulteriore atto connesso all'organizzazione della corsa onde evitare la farsa ed ulteriori umiliazioni della nostra tradizione millenaria".

L'Amministrazione municipale auspica che: "il problema delle Carresi venga affrontato a fattor comune da tutte le comunità interessate: Ururi, San Martino e Portocannone, in provincia di Campobasso con Chieuti (Foggia) allo scopo di creare un organismo volto alla tutela complessiva dell'evento religioso-storico e culturale, atto da concretizzarsi in tempi rapidi".(ANSA).