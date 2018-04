Latte e alimentazione corretta nell'arte

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 APR - Sensibilizzare bambini e adolescenti a un'alimentazione corretta ed equilibrata, indispensabile per una crescita sana: è l'obiettivo del concorso per le scuole "Il Valore del latte", promosso dall'azienda lattiero-casearia Del Giudice nelle scuole elementari e medie di Molise, Abruzzo e Puglia. Il tema 2018 del concorso 2018 è "Latte fatto ad Arte. Quadri, poesie, canzoni, foto e film famosi e popolari... rivisitati creativamente con elementi tratti dal mondo del latte e dei formaggi". Le scuole avranno tempo fino al prossimo 30 aprile per inviare gli elaborati allo stabilimento di via Giulio Pastore n.20 a Termoli. "Sono già pervenuti diversi elaborati - spiega Pierluigi Evangelista, responsabile della Divisione produttiva Del Giudice e curatore del progetto - La giuria si riunirà per valutare tutto il materiale pervenuto e a fine maggio è prevista la premiazione".

La 27ma edizione prevede premi tra i quali tablet, targhe, borse di studio e gadget.(ANSA).