Tunnel, chiesto Consiglio monotematico

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 APR - Richiesta di Consiglio comunale monotematico sul progetto di riqualificazione del centro di Termoli e mancata accettazione dei quesiti da parte del Comitato referendario e Coordinamento No Tunnel. Gli stessi annunciano nuove iniziative di sensibilizzazione della popolazione locale, ma anche di lotta verso l'Amministrazione comunale. "Tra queste è prevista il proseguimento della raccolta firme per la petizione che chiede le dimissioni del sindaco".

Secondo i referendari e No Tunnel, dopo il voto del 22 aprile "si può affermare senza tema di smentita che il sindaco e la sua maggioranza non rappresentano più nessuno, ancora più di quanto non lo si potesse sostenere prima". (ANSA).